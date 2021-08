News della giornata | Tutte le notizie del 9 agosto in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 9 agosto: calano i contagi da Covid-19. La Lazio si prepara a ricominciate il campionato, mentre De Paola e Bellucci esaltano il lavoro di Maurizio Sarri.

Il mondo Lazio

Si avvicina il campionato 2021/2022 e Maurizio Sarri ha chiesto certezze al patron Lotito in merito al mercato. Infatti, l’indice di liquidità sta bloccando il mercato in entrata, ma Kostic e Basic potrebbero vestire la maglia biancoceleste. Felipe Anderson, invece, deve ritrovare la forma migliore ed incantare come aveva fatto alla sua prima esperienza a Roma. In uscita, intanto, Correa piace a Milan ed Inter mentre Mattia Peruzzi è pronto a passare al Tiferno. Nel frattempo è rientrato l’allarme per quanto riguarda la condizione fisica di Luis Alberto, mentre Cataldi si è sottoposto alle visite mediche in Paideia.