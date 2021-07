NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 9 luglio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – In casa Lazio sono continuate le visite mediche in vista dell’inizio del ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo l’assenza ingiustificata di ieri alle visite mediche, continua a tenere banco il caso riguardante Luis Alberto. Ne ha parlato, tra le altre cose, anche il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri, presentato oggi in conferenza stampa.

In vista della finale di Euro2020, che vedrà Italia ed Inghilterra contendersi il titolo, hanno parlato in conferenza stampa il Ct inglese Southgate con il difensore del Manchester City John Stones, ed il difensore della Juventus Leonardo Bonucci.