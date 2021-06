NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le notizie del primo giugno in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Prosegue la ricerca della Lazio per il sostituto di Simone Inzaghi. La pista che porta a Maurizio Sarri si fa sempre più calda. Tare sarebbe andato in toscana per strappare il sì del tecnico ex Napoli. Anche lo spogliatoio starebbe spingendo per l’allenatore Campione D’Italia con la Juventus. Dal canto suo, però, Lotito non ha voluto sbilanciarsi sulla trattativa. Intercettato dal Messaggero, il numero uno della Lazio si è mantenuto sul vago. Tramonta invece il nome di Sinisa Mihajlovic che avrebbe intenzione di rinnovare con il Bologna.

Le altre news di oggi

Oltre alla ricerca del nuovo allenatore, la Lazio sembra avere tutte le intenzioni di fare un mercato importante. Tanti i nomi sul taccuino di Tare, ma i più interessanti sembrano essere quelli di Morten Thorsby e Nikola Maksimovic. Movimenti anche in uscita. Vedat Muriqi è dato per partente certo. Discorso diverso invece per Joaquin Correa che potrebbe lasciare la Capitale solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Buone notizie per Giuseppe Signori. Gabriele Gravina ha firmato la “grazia” per l’ex bomber della Lazio che, adesso, potrà rientrare a pieno titolo nel mondo del calcio.