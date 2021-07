NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie dell’1 luglio in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Nazionale di Roberto Mancini sta preparando i quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio. La sfida si preannuncia interessante e con tanti confronti, come quello tra Barella e Tielemans. Il match sarà arbitrato da Vincic. La Uefa, intanto, ha fatto sapere che le prossime gare saranno giocate nei luoghi prestabiliti. Non è d’accordo con questa decisione Malagò, che ritiene che a causa della variante Delta questo calendario favorisca l’Inghilterra dal punto di vista ambientale. Nella giornata odierna è andata in scena l’assemblea di Lega senza la Salernitana. I tifosi granata, vista la situazione, hanno deciso di pubblicare un duro comunicato. Infine, Mediaset si è aggiudicata i diritti tv della Coppa Italia. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

In casa Lazio oggi è stato il giorno degli addii di Senad Lulic e Marco Parolo. L’ormai ex capitano e il centrocampista italiano hanno ricevuto tanti messaggi da parte dei compagni di squadra come Immobile e Acerbi. Anche la società, ovviamente, ha voluto salutare due giocatori che hanno fatto la storia del club negli ultimi anni. Sull’ex Parma è intervenuto anche il suo vecchio allenatore Bisoli. Per quanto concerne il calciomercato, la Lazio è sempre più vicina ad Hysaj. Correa, invece, interessa al PSG e anche Vavro e Marino potrebbero lasciare la Capitale. Igli Tare, inoltre, ha confermato che il prossimo allenatore della Primavera sarà sempre Calori. Domani, infine, ci sarà la presentazione del ritiro ad Auronzo di Cadore.

Emanuele Castellucci