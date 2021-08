NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie dell’11 agosto in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Procede la marcia di avvicinamento alla prima di campionato. Sabato 21 agosto sarà la Lazio scenderà al Castellani di Empoli per dare il via all’era Sarri. Il tecnico dei toscani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha spronato i suoi. I biancocelesti, intanto, preparano l’amichevole di sabato contro il Sassuolo. La rosa ha ancora bisogno di qualche ritocco, per questo la società continua a setacciare il mercato alla ricerca degli ultimi acquisti. Kostic continua a campeggiare sul taccuino di Igli Tare, mentre il nome dato per partente è quello di Joaquin Correa. Francesco Acerbi, in giornata, è tornato a parlare dell’impresa con la Nazionale a Euro 2020.

Le altre notizie di oggi

Ancora fa scalpore l’addio di Lionel Messi al Barcellona. Il fuoriclasse argentino, dopo la rottura con i blaugrana, si è accasato al Paris Saint Germain. In giornata “la Pulce” è stata presentata in conferenza stampa e tra le sue parole spicca la voglia di portare a Parigi la tanto agognata Champions League. A fare da eco alle dichiarazioni di Messi ci ha pensato il multimilionario patron del PSG, Al-Khelaifi.