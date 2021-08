NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie dell’8 agosto in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, Lionel Messi ha detto addio al Barcellona tramite una conferenza stampa. Il fuoriclasse argentino, visibilmente commosso, a breve sceglierà la sua prossima squadra, che dovrebbe essere il Paris Saint-Germain. Nel frattempo giungono al termine le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il presidente del Coni Giovanni Malagò è molto orgoglioso di come si è comportata l’Italia ai Giochi, dove ha conquistato 40 medaglie, record assoluto per gli azzurri. Per quanto riguarda la Lazio, invece, dopo la vittoria per 1 a 0 in amichevole con il Twente, riprenderà gli allenamenti martedì 10 agosto al centro sportivo di Formello. Non è assicurata la presenza di Luis Alberto e Danilo Cataldi. I due giocatori, infatti, hanno riportato rispettivamente un affaticamento muscolare e un piccolo infortunio. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è al lavoro per consegnare a Maurizio Sarri una rosa all’altezza per la prossima stagione. Il tecnico toscano ha svolto un colloquio con il presidente Claudio Lotito per programmare le ultime mosse di mercato. Prima però i capitolini hanno bisogno di cedere. In uscita c’è sempre Joaquin Correa. Il Tucu è cercato sia dall’Inter sia dal Milan. Dovrebbe invece rimanere Adam Marusic, pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2025. Di Lazio ha parlato Hernan Crespo. L’ex attaccante biancoceleste è convinto che Maurizio Sarri possa fare bene e che il tecnico toscano sarà in grado di far esprimere alla squadra un bel gioco. Da ricordare, infine, la vittoria in Supercoppa italiana contro l’Inter, avvenuta proprio l’8 agosto di dodici anni fa.

Emanuele Castellucci