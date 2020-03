Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E DICHIARAZIONI DELLA GIORNATA LAZIO – Venerdì 13 marzo, continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, con l’OMS che ha dichiarato lo stato di pandemia. (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In casa Lazio è tutto fermo, con la squadra invitata a rimanere nelle proprie abitazioni. Gli allenamenti, come confermato da Igli Tare in serata, saranno sospesi anche per la prossima settimana. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e le dichiarazioni della giornata riguardanti la Lazio.

Coronavirus, piena emergenza in Italia e in Europa: i risvolti nello sport

L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Europa. Mentre per gli esperti il picco nel nostro Paese si avrà tra lunedì e martedì prossimo, il mondo dello sport continua a prendere contromisure contro la diffusione del virus. La UEFA ha bloccato Champions ed Europa League, ferme anche Premier League (primo contagiato è Hudson-Odoi del Chelsea) e Bundesliga. Per quanto riguarda i club, il Barcellona va in quarantena. In Italia altri quattro giocatori positivi nella Sampdoria, la Fiorentina conferma il contagio di Vlahovic. Il Ministro dello Sport, Spadafora, lancia una frecciatina al mondo del calcio, Lucas Leiva e Cristiano Ronaldo mandano messaggi di solidarietà.

Le news della giornata dal mondo Lazio

In casa Lazio, intanto, il pallone è fermo e lo resterà almeno fino a lunedì prossimo. I giocatori si allenano a casa. Campi vuoti, ma in società si lavora e si pensa già al mercato estivo. Per il centrocampo torna di moda il nome di Baselli, l’attaccante Ekuban proposto ai capitolini. In attesa di nuovi acquisti, il presidente si prepara ad annunciare i rinnovi di Lulic e Luis Alberto. Lo spagnolo vive con dolore la separazione forzata con la famiglia, bloccata a Siviglia dal Coronavirus. L’ex André Dias ricorda in un’intervista i momenti vissuti a Roma.

Le dichiarazioni di oggi

L’ex Giordano propone di far finire i campionati, rimandando gli Europei. Intanto Mario Balotelli è protagonista di un siparietto social con Er Faina. L’allenatore del Wolverhampton, Espirito Santo, si sfoga in conferenza stampa. Rinviata l’amichevole tra Italia ed Inghilterra.

Marco Barbaliscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.