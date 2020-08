Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mercoledì 12 agosto, Dopo un campionato lungo ed estenuante a causa del Coronavirus, i giocatori della Lazio stanno ricaricando le pile in vista della prossima stagione. Intanto, la Serie A, ha reso note le date e le sedi ufficiali dei ritiri estivi delle 20 squadre che giocheranno la massima competizione italiana. Nella giornata odierna, in casa Lazio, si è dimesso il fisioterapista Alex Maggi. Inoltre, una vecchia conoscenza biancoceleste, Stephan Lichtsteiner, ha annunciato l’addio al calcio giocato. L’ex terzino, tra le altre, della Juventus, ha collezionato 117 presenze con l’aquila sul petto. Di seguito tutte le news e i fatti di oggi in casa Lazio.

Calciomercato Lazio: tutte le news di oggi

Il ds Igli Tare è a lavoro per rendere la Lazio una squadra in grado non solo di potersela giocare con la Juventus in campionato, ma anche in Champions. Il primo passo è riuscire a trattenere i punti fermi della rosa come Acerbi e Milinkovic, proprio il serbo ha fatto un patto con Simone Inzaghi per giocare la massima competizione europea con i biancocelesti. In entrata slitta la firma di David Silva, ma non ci sono intoppi nella trattativa. Per l’attacco sembra molto vicino Vedat Muriqi, il giovane centravanti del Fenerbahce costa circa 16 milioni di euro più bonus. Sul taccuino di Igli Tare spuntano anche i nomi di Paulinho e Tahsin. Per il ruolo di vice Strakosha si valuta Sergio Rico ed è in corso il derby con la Roma per prelevare Cragno dal Cagliari. In uscita c’è Badelj che piace al Torino. Infine, per la Primavera, è stato acquistato il giovane Adebago.

Capitolo social e gli altri fatti in casa Lazio

Diversi personaggi dello sport si sono espressi sulla Lazio. Di Matteo, ex allenatore del Chelsea, ha raccontato un curioso aneddoto su Paul Gascoigne e Guerino Gottardi ha voluto dire la sua sul mercato dei biancocelesti. Giannichedda e Dabo hanno esaltato la squadra di Simone Inzaghi e ritengono che potrà disputare un’ottima stagione il prossimo anno. Il centrocampista della Salernitana Lombardi, inoltre, ha chiarito la sua posizione sul futuro. C’è spazio anche per la Lazio women, Guidi infatti ha parlato con entusiasmo in vista del prossimo campionato. Sui social, oltre al club capitolino, è stato esaltato dalla propria città Ciro Immobile. Infine, Domenico Caso, ha voluto ricordare i tempi vissuti con le aquile.

