NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Giovedì 21 novembre, la Lazio serra i ritmi in vista della ripresa del campionato di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Simone Inzaghi sarà attesa da un vero e proprio tour de force sino a Natale. Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato alle dichiarazioni più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news della giornata riguardanti la Lazio ed il mondo biancoceleste.

La Lazio è tornata ad allenarsi nel primo pomeriggio in quel di Formello. Terz’ultima seduta prima della partenza per Sassuolo dove, domenica 24 novembre, alle 15:00, è in programma la sfida all’undici di De Zerbi. Mister Inzaghi tiene alta la concentrazione e ritrova Immobile, pienamente recuperato dopo il pestone preso con l’Italia. Il difensore neroverde, Romagna, è pronto a contrastare il capocannoniere della Serie A. Intanto, ecco il primo atto ufficiale del match: è stato designato l’arbitro di Sassuolo-Lazio. Il responsabile marketing, Canigiani, si dice soddisfatto dell’affluenza di pubblico degli ultimi tempi. Capitolo calciomercato: Kumbulla sarà il difensore del futuro, per Pavlovic è sfida al rialzo.

Hanno detto sulla Lazio…

Incredibile indiscrezione di calciomercato lanciata da Furio Focolari: il Napoli vuole Simone Inzaghi per la prossima stagione! Intanto, però, il tecnico piacentino si gode la sua Lazio, squadra da Champions per Zaccheroni e ideale per far venire fuori tutte le qualità di Immobile per l’ex Poli. A proposito di ex: hanno parlato di Lazio anche Behrami e il ds Sabatini. Infine, una menzione speciale ad Igli Tare, tra i candidati al premio di miglior direttore sportivo dell’anno. L’albanese ha commentato con gioia ed incredulità questa nomination.

