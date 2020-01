Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA OGGI LAZIO – Mercoledì 1 gennaio 2020, il nuovo anno in casa Lazio incomincia sui campi di allenamento di Formello. Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news di oggi riguardanti la Lazio, i festeggiamenti di capodanno ed il mondo biancoceleste.

Le news di oggi dal mondo Lazio

Dopo i festeggiamenti di capodanno, subito a lavoro. La Lazio si è ritrovata oggi a Formello per il primo allenamento del 2020. Simone Inzaghi spera nel recupero di Cataldi in vista del match di campionato contro il Brescia. La società, che ha registrato incrementi importanti nel fatturato è pronta a gettarsi sul mercato: i battenti apriranno ufficialmente domani. Sul fronte uscite previste almeno due cessioni, in entrata si propone Emre Mor.

Le altre news

Incidente d’auto, senza conseguenze, per Mario Balotelli. Dichiarazioni di oggi: mister Fonseca è tornato a parlare di derby, il presidente della Polisportiva Lazio, Buccioni, ha parlato degli obiettivi della famiglia biancoceleste per il 2020. Milinkovic, sui social, ricorda la vittoria della Coppa Italia, Ilicic, sconfitto, confessa che non vorrebbe rigiocarla. Chiudiamo con due news extra Lazio: l’ex Pedro Neto ha siglato il suo primo gol in Premier League, Massimo Oddo verso l’esonero a Perugia.

Marco Barbaliscia