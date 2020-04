Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E PAROLE DEL GIORNATA LAZIO – Martedì 21 aprile, giornata del Natale di Roma. Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, ormai trasformatasi in piena pandemia. (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In casa Lazio è tutto fermo, con la squadra invitata a rimanere nelle proprie abitazioni. Gli allenamenti sono sospesi, i giocatori si tengono in forma nelle proprie case con esercizi specifici e concordati con lo staff tecnico. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e le parole del giornata riguardanti la Lazio.

Coronavirus, calo nei contagi: il calcio pensa alla riapertura

In tutta Italia si guarda al domani con più fiducia. I numeri della pandemia diminuiscono, e nel Bel Paese si inizia a pensare alla Fase 2. Il mondo del calcio, dal canto suo, lancia una voce unanime: l’assemblea di Lega, riunitasi oggi, ha votato per la ripresa dei tornei. Una decisione che rispecchia la raccomandazione arrivata dall’Uefa: “Bisogna finire i campionati”. La Serie A, dunque, potrebbe ripartire, anche con la Var. Il primo passo sarà tornare ad allenarsi sui campi e il presidente del Coni, Malagò, è fiducioso che questo possa avvenire già il prossimo 4 maggio. Si giocherà, ma a porte chiuse, nonostante alcune voci ancora contrarie alla ripresa degli eventi agonistici.

Dal calciomercato alle dirette Instagram: la giornata della Lazio

Il pallone, intanto, è fermo e i calciatori continuano a svolgere la preparazione nelle proprie case. Squadra ai box, ma non la società, impegnata sul mercato estivo che verrà. La Lazio guarda in casa Ajax: qualora dovesse partire Marusic (destinazione PSG), piace Mazraoui. Per l’attacco, invece, il nome nuovo è quello di Luis Suarez. In società, intanto, si pensa anche al taglio degli stipendi: Diaconale conferma che la Lazio non ha alcuna intenzione di prendere questa strada. Adekanye ha avuto parole di elogio per Simone Inzaghi, Lucas Leiva ha rassicurato i tifosi sull’infortunio e ha promesso: “Il mio futuro è alla Lazio”. Parola ai grandi ex: Almeyda ha raccontato di aver rifiutato il Real Madrid per la Lazio, Crespo ha invece svelato un aneddoto curioso sul suo arrivo nella capitale.

Le parole e le news del giorno in casa Lazio

Anna Falchi, parole d’amore per la Lazio. Pippo Inzaghi elogia il fratello, per il giornalista Riccardo Cucchi sarebbe importante terminare il campionato. Confidenza shock di Romelu Lukaku: “All’Inter avevamo tutti la febbre a gennaio”. Minardi aspetta Immobile a Vallelunga. Clicca qui per la news della giornata in versione audio, nell’edizione di oggi di “120 secondi di Lazio”, il nuovo format della Web Radio di Lazionews.eu.

