NEWS E PAROLE DELLA GIORNATA LAZIO – Mercoledì 11 marzo, continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, con l’OMS che ha dichiarato lo stato di pandemia. (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In casa Lazio è tutto fermo, con la squadra invitata a rimanere nelle proprie abitazioni. Gli allenamenti riprenderanno solo domenica prossima. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e le parole della giornata riguardanti Lazio e mondo biancoceleste.

Coronavirus, è pandemia: i risvolti nello sport

L’emergenza Coronavirus continua. E’ il momento di fare tutti uno sforzo per tornare presto alla normalità. Il mondo dello sport si tutela e a pensa al futuro. Per quanto riguarda il calcio, diverse le comunicazioni arrivate nella giornata di oggi. Per la Serie A, venerdì 13 si terrà un’assemblea di Lega nella quale verranno prese in considerazioni alcune ipotesi sul proseguimento del campionato. Anche il Premier Conte ha in agenda un incontro con il Ministro Spadafora per decidere il da farsi. Ipotesi di stop, intanto, anche per la Liga mentre in Premier è stata rinviata la prima partita. Dalla Bundesliga il primo caso di calciatore positivo al virus. Ufficiali i rinvii di Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Qui, nel nostro approfondimento, un quadro della situazione dello sport in Italia e in Europa.

Le notizie di oggi sulla Lazio

L’emergenza Coronavirus ha sensibilizzato anche i giocatori della Lazio, molto attivi sui social per lanciare messaggi importanti. Ciro Immobile, dopo aver invitato i tifosi a restare a casa, in diretta Instagram ha annunciato: “Voglio chiudere la carriera a Roma”. Anche Luis Alberto ha speso parole importanti, mentre Diaconale ha precisato: “Le mie opinioni non rispecchiano le idee del presidente Lotito“. Campionato fermo, si pensa al calciomercato. Per il centrocampo torna di moda il nome di Bonaventura, per la porta idea Micai. 22 anni fa la doppietta di Nedved contro la Juventus: il ricordo della società.

Tutte le parole e le altre news

Delio Rossi elogia l’operato della Lazio e di Simone Inzaghi, l’ex Stendardo auspica un campionato deciso con i play-off e i play-out. Parole al miele spese anche da Filip Djordjevic, attualmente al Chievo Verona. E Bastos si gode un record, a pari merito con Immobile.

