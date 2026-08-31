LAZIO WOMEN
Mercato Lazio Women, ufficiale Nina Soufiya Ngueleu
La Lazio Women ha ufficializzato l’attaccante camerunense Nina Soufiya Ngueleu: il comunicato del club biancoceleste.
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La Lazio ufficializza un nuovo acquisto per la Women, Grassadonia potrà contare su Nina Soufiya Ngueleu.
Nuovo attaccante per la Lazio Women di mister Grassadonia. Dal Montpellier, vincitrice della Coppa d’Africa con il Camerun, arriva Nina Soufiya Ngueleu. Di seguito il comunicato ufficiale del club capitolino.
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica che Nina Soufiya Ngueleu è una nuova calciatrice biancoceleste”.
“Attaccante camerunense classe 2004, in carriera ha vestito le maglie prestigiose di Paris Saint-Germain e Montpellier, conquistando anche la Coppa d’Africa con la propria nazionale. Benvenuta Soufiya!”.
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