Nicolato: “Ivanovic? Il Benfica vuole venderlo a 50 milioni”

L’agente FlFA Francesco Nicolato, grande esperto di calcio portoghese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio spiegando come si è svolta la trattativa fra Ivanovic del Benfica e la Lazio.

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Nicolato ha spiegato il rifiuto del centravanti del Benfica Ivanovic a trasferirsi alla Lazio.

“Ivanovic e il no alla Lazio? Il Benfica l’ha pagato 20 milioni, ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce che ne offriva 40. Oggi il Benfica deve monetizzare, non ha grandi disponibilità economiche, vogliono venderlo ad almeno 50-60, anche se la clausola è a 80. Si farà forse a fine mercato ma stanno già cercando l’alternativa. Credo che se fossi nella Lazio è meglio andare su altri obiettivi. Non investirei 40 milioni, cercherei altri profili, emergenti, magari in mercati secondari in Europa, o anche Spagna, Francia o in Sudamerica”.

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