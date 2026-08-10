Connect with us

INTERVISTE

Nicolato: “Ivanovic? Il Benfica vuole venderlo a 50 milioni”

Published

12 ore ago

on

Angelo Fabiani

L’agente FlFA Francesco Nicolato, grande esperto di calcio portoghese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio spiegando come si è svolta la trattativa fra Ivanovic del Benfica e la Lazio.

LEGGI ANCHE: Lazio imbattuta nel pre-campionato, ecco da quanto non accadeva

Nicolato ha spiegato il rifiuto del centravanti del Benfica Ivanovic a trasferirsi alla Lazio.

“Ivanovic e il no alla Lazio? Il Benfica l’ha pagato 20 milioni, ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce che ne offriva 40. Oggi il Benfica deve monetizzare, non ha grandi disponibilità economiche, vogliono venderlo ad almeno 50-60, anche se la clausola è a 80. Si farà forse a fine mercato ma stanno già cercando l’alternativa. Credo che se fossi nella Lazio è meglio andare su altri obiettivi. Non investirei 40 milioni, cercherei altri profili, emergenti, magari in mercati secondari in Europa, o anche Spagna, Francia o in Sudamerica”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
VS
Mantova
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI