Calciomercato, Cambiaghi: "Lazio? Voglio terminare un percorso"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAMBIAGHI LAZIO CALCIOMERCATO INTERVISTA - Nicolò Cambiaghi, giocatore dell'Empoli, è stato uno dei nomi vicini alla Lazio nel calciomercato di riparazione. Il calciatore però parla ai microfoni di Radio Lady del suo possibile trasferimento, esplicitando il suo pensiero, rimane concentrato sulla salvezza dei toscani. Di seguito le sue parole.

Le parole di Nicolò Cambiaghi

“Lazio? Ma sinceramente, io non ho mai pensato di andarci, ero e sono concentrato sull’Empoli e voglio terminare un percorso perché ancora non è finito. Ho voglia di crescere, migliorarmi, voglio raggiungere l’obiettivo con la squadra che ci siamo prefissati, che è ovviamente quello della salvezza. Non c’è mai stato il pericolo di andare via dall’Empoli”.