Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVO LUIZ FELIPE – La grande stagione di Luiz Felipe ha puntato sul difensore brasiliano i riflettori delle grandi squadre europee, su tutte il Barcellona. I blaugrana hanno visionato più volte, nel corso di quest’annata, le prestazioni del centrale della Lazio ma nelle ultime settimane avrebbero allentato la presa. E adesso il club biancoceleste sarebbe pronto ad avviare le trattative per il rinnovo di Luiz Felipe, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Lazio, il rinnovo di Luiz Felipe è vicino

Come riporta il Corriere dello Sport, le parti si sarebbero riavvicinate e prima della metà di maggio, quando si spera si sia tornati in campo almeno per allenarsi, potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Il difensore chiede un adeguamento dello stipendio, la Lazio glielo darà oltre al prolungamento e a inserire nel nuovo accordo anche una clausola di rescissione. E così il futuro di Luiz Felipe sarà ancora a tinte biancocelesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.