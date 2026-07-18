Il nipote di Bud Spencer: “Mio nonno tifava Lazio”

Il nipote di Bud Spencer, indimenticato attore popolare, ha rilasciato un’intervista via social, rispondendo ad alcune curiosità dei fan e, a proposito della fede calcistica di suo nonno, ha rivelato che tifava per la Lazio, ma aveva anche una passione per il Napoli.

Leggi anche: “Caccia al numero dieci: tutti i nomi in ballo“

L’intervista al nipote di Bud Spencer sul tifo di suo nonno per la Lazio

“Non mi va di creare divisioni tra i tanti fan di Bud Spencer. Vi dico che lui era grandissimo tifoso della Lazio, ma tifava molto il Napoli. La cosa più bella che vi posso dire è che al funerale di mio nonno, a Piazza di Spagna, c’era la Curva della Lazio, la Curva della Roma e quella del Napoli. È stato l’unico momento della mia vita in cui ho visto le tre curve di tre squadre opposte, tutte e tre schierate insieme per il funerale di mio nonno. È stata un’emozione incredibile con i capi curva che sono venuti da me a farmi le condoglianze”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP