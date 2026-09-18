Noi Oltre 365: “Accuse fantasiose da chi da 22 anni vede nei tifosi il male della Lazio”

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite i propri canali social, l’Associazione Noi Oltre 365 ha voluto precisare la propria posizione in merito alle notizie che la vedrebbero coinvolta nell’indagine sulle presunte pressioni illecite a Lotito, specificando, differentemente da quanto diffuso dai quotidiani, di non essere destinataria di alcun finanziamento da parte dei soggetti indagati finalizzate all’attività di denigrazione del presidente della Lazio ma, al contrario, di aver utilizzato i fondi provenienti dalle liberalità dei tifosi esclusivamente per organizzare la manifestazione del 2 luglio.

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Il comunicato ufficiale dell’Associazione Noi Oltre 365 sull’indagine in corso

“Con riferimento agli articoli pubblicati nei giorni scorsi avente ad oggetto l’indagine relativa alle proteste contro il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, l’Associazione Noi Oltre 365 precisa che: In relazione alla somma di circa euro 4.000 menzionata negli articoli questa non è mai pervenuta sul proprio conto corrente, né direttamente né indirettamente da parte di chi oggi si trova indagato dalla procura, a questi tifosi biancocelesti va la nostra solidarietà, e non è mai stata ricevuta, e quindi gestita o utilizzata dall’Associazione. Il conto corrente destinato alla raccolta delle liberalità è intestato esclusivamente all’Associazione e ogni diversa rappresentazione che identifichi tale rapporto con il bonifico oggetto degli accertamenti investigativi non corrisponde al vero. I soldi versati liberamente da decine di tifosi laziali sono stati usati per sostenere esclusivamente le spese della manifestazione del 2 luglio cosa facilmente riscontrabile dai pagamenti effettuati, altre attribuzioni per altre iniziative dí contestazioni sono prive di qualsiasi fondamento. Abbiamo dato mandato al nostro legale di tutelare l’immagine della nostra associazione in tutte le sue sedi. La nostra associazione ha come scopo quello di sostenere le attività dei suoi associati nel solo ambito riconducibile al sostegno della nostra amata SS Lazio, altre ricostruzioni sono frutto della fantasia di chi da 22 anni vede nei tifosi il male della nostra Lazio.

Sempre Forza Lazio”

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