Nelle ultime ore sono stati accostati diversi nomi alla Lazio per il mercato di gennaio, ma Gattuso conserva delle perplessità su ognuno di loro.

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I dubbi di Gattuso sui nomi accostati alla Lazio in vista di gennaio.

Premesso che bisogna ancora capire se la Lazio avrà o meno la possibilità di operare liberamente sul mercato nella sessione invernale, nelle ultime ore si è parlato di diversi calciatori in ottica biancoceleste. In particolare di esterni offensivi, ovvero Chiesa, Noa Lang e Perisic.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, tuttavia, mister Gattuso avrebbe accolto tiepidamente l’idea di allenare questi profili. Nel caso del giocatore del Napoli, teme che il suo carattere spigoloso possa danneggiare lo spogliatoio. Per quanto riguarda Chiesa è preoccupato dalle sue precarie condizioni fisiche. Perisic è un profilo che piace, ma la carta anagrafica (37 anni) non gioca a favore del croato.

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