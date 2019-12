Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO EUROPA CLASSIFICA – In tutti i campionati europei la Lazio ha un attacco da invidiare. Immobile, Correa e Caicedo sono secondi per gol complessivi segnati, numeri che fanno ben sperare Simone Inzaghi per il futuro. Andiamo a vedere la classifica stilata da LazioPage.

Dietro solo al Bayern

In testa il Bayern con 28 reti: 18 Lewandowski, 6 Coutinho, 4 Gnabry; alle spalle del terzetto tedesco i biancocelesti con 27 gol: 17 Immobile, 6 Correa e 4 Caicedo. Segue il Barcellona con gli stessi gol della Lazio (12 Messi, 9 Suarez, 6 Griezmann), poi Lipsia e Leicester con 26 e 25 marcature.