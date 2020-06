Tempo di lettura: < 1 minuto

ANNA FALCHI LAZIO – Da sempre grande sostenitrice bianco celeste, Anna Falchi, anche in questa situazione ha voluto far sentire il proprio calore alla sua amata Lazio. L’iniziativa “Non sarai mai sola” è stata molto apprezzata dai Vip ed in particolare dall’attrice romana che, come riporta il Corriere dello Sport, si è detta entusiasta dell’iniziativa.

Le parole di Anna Falchi

“L’idea è geniale e soprattutto avrà un importante scopo benefico. Il colpo d’occhio allo stadio sarà notevole. Noi ci saremo e la Lazio non si sentirà mai sola. Io sarò in Monte Mario, ci vado spesso. Ci sarà la mia foto con la sciarpa portafortuna. Lo stop? È nel nostro DNA. La Lazio è abituata a soffrire ma avrà lo stesso spirito di prima. Spero che la ripartenza del calcio possa garantire un po’ di leggerezza. Il calcio può aiutarci a ritrovare la nostra normalità. Il discorso scudetto? Non mi pronuncio, non sarà facile. Tutti ripartiamo da zero e sarà davvero dura, ma noi siamo una grande famiglia. Il vantaggio di vedere le partite da casa? Vedrò il primo piano dei calciatori e capirò meglio le azioni di gioco. Mi auguro che la Lazio possa ricominciare da dove si era fermata, con lo stesso spirito e forza di volontà”.

