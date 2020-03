Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS CALCIO ALLENAMENTI LAZIO – La giornata di oggi si preannuncia decisiva per quanto riguarda il tema della ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A. La Lega Calcio, che in mattinata si riunirà in assemblea in via telematica, viaggia compatta verso l’ipotesi di ripresa al 4 aprile. Ma Lotito vuole anticipare i tempi. E si sta già organizzando.

Lazio, ipotesi ritiro a Norcia

Inizialmente il Presidente Lotito aveva previsto una serie di sedute alternate per i giocatori, divisi in gruppi, a Formello. Adesso, invece, sta riflettendo sull’ipotesi del ritiro a Norcia. Come riporta Il Messaggero, l’idea è quella di sottoporre giocatori e staff al tampone, e poi partire per l’Umbria mettendosi in una sorta di “quarantena”. Pochi fisioterapisti e appena un medico al seguito della squadra. Nel pomeriggio (ore 16) è prevista anche un call con l’Aic, dove si parlerà anche del taglio degli stipendi e del calendario di Serie A e coppe europee.

