Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO – Lo scorso gennaio la Lazio ha tentato fino all’ultimo l’assalto ad Olivier Giroud. Sono molte le voci che vorrebbero i biancocelesti interessati alla punta francese per il mercato estivo, quando quest’ultimo si libererà a parametro zero dal Chelsea.

Non solo Giroud

Come riporta l’edizione odierna, Olivier Giroud non è l’unico calciatore del Chelsea a cui il club biancoceleste sarebbe interessato. Anche Pedro Rodriguez infatti si libererà a parametro zero dal Chelsea a fine stagione, e la Lazio potrebbe tornare sulla punta dopo averla cercata nel 2018. Secondo il DailyMail invece il club di Lotito potrebbe affondare il colpo per Marcos Alonso. L’ex Fiorentina infatti è in rottura con i blues e i capitolini potrebbero approfittarne per trovare un’alternativa a Senad Lulic.

