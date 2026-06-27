Noslin vuole stupire: l’olandese a “ripetizioni di tiri in porta”

Nessuna lunga vacanza per Tijjani Noslin, che sta svolgendo quotidianamente un allenamento personalizzato sotto la guida di Jordy van Geet per migliorare la sua freddezza sui tiri in porta.

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Noslin vuole presentarsi al ritiro di Formello con una marcia in più, grazie ad un allenamento personalizzato.

Gattuso attende la squadra a Formello per il ritiro di metà luglio, ma Tijjani Noslin non perde tempo e, come mostra sui propri canali social, si sta dedicando quotidianamente ad un allenamento che possa portarlo ad essere decisivo in zona gol. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’attaccante olandese della Lazio starebbe seguendo le sedute del connazionale Jordy van Geet, fondatore dell’agenzia “1on1 by Jordy”.

Nei video si vede l’ex Verona curare soprattutto l’aspetto del tiro in porta, partendo da sinistra. Una posizione dove probabilmente vedremo spesso Noslin nel corso della prossima stagione. Dopo un paio di annate in cui non è riuscito a dimostrare il proprio valore, l’attaccante di Gattuso è arrivato al momento della verità. Lui ce la sta mettendo tutta per migliorare. Vedremo se il campo premierà il suo duro lavoro.

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