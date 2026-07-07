Connect with us

NOTIZIE

Tanti auguri Noslin! Il post della Lazio (FOTO)

Published

23 minuti ago

on

Noslin auguri Lazio social

Buon compleanno Tijjani Noslin, oggi sono esattamente 27 candeline per l’attaccante della Lazio che è stato celebrato dal club, attraverso alcuni post social, in un giorno così speciale. Secondo indiscrezioni, questo potrebbe essere il suo ultimo party romano prima della possibile cessione.

LEGGI ANCHE: Briga: “Ho scritto una canzone per la Lazio, il mio amore più grande”

Buon compleanno Noslin, gli auguri social della Lazio.

“Tijjani Noslin, attaccante biancoceleste, oggi spegne 27 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno”, queste sono state le parole scelte dalla società per celebrare il suo giocatore in un giorno così importante. Ora bisognerà capire se l’ex Hellas Verona si concederà, come regalo, la permanenza a Roma o se invece preferirà fare le valigie per dirigersi verso una nuova destinazione.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

PIÙ LETTI