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Tanti auguri Noslin! Il post della Lazio (FOTO)
Buon compleanno Tijjani Noslin, oggi sono esattamente 27 candeline per l’attaccante della Lazio che è stato celebrato dal club, attraverso alcuni post social, in un giorno così speciale. Secondo indiscrezioni, questo potrebbe essere il suo ultimo party romano prima della possibile cessione.
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Buon compleanno Noslin, gli auguri social della Lazio.
“Tijjani Noslin, attaccante biancoceleste, oggi spegne 27 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno”, queste sono state le parole scelte dalla società per celebrare il suo giocatore in un giorno così importante. Ora bisognerà capire se l’ex Hellas Verona si concederà, come regalo, la permanenza a Roma o se invece preferirà fare le valigie per dirigersi verso una nuova destinazione.
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