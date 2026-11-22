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Noslin raccoglie l’eredità di Immobile: TJ eguaglia Ciro
Noslin sta diventando una garanzia in questa Lazio e l’attaccante olandese sogna un grande come Immobile, può davvero raccogliere la sua eredità? Ecco cosa dice il dato.
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Noslin con Immobile: l’eredità del bomber nelle mani dell’olandese
A paragonare i due sono i dati Opta: nelle ultime quattro gare Noslin è infatti riuscito in una piccola impresa riuscita, per ultimo, solo a Immobile. Sono infatti quattro gare di fila in cui Noslin fa comparire il suo nome sul tabellino per quanto riguarda i goal o gli assist, l’ultimo a farcela fu proprio King Ciro a cavallo tra maggio e giugno della stagione 2022/23. L’olandese ha voglia di trascinare la Lazio e lo sta dimostrando.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|30
|12
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|Como
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