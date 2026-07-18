Noslin e Gigot pazzi di un ex calciatore della Lazio

Fra i campioni che hanno vestito la maglia della Lazio negli ultimi 30 anni ce n’è uno per il quale Noslin e Gigot vanno pazzi: si tratta del difensore olandese Jaap Stam. Difficile essere in disaccordo con loro.

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Stam è un idolo sia per Gigot che per Noslin.

Samuel Gigot ha pubblicato una foto su Instagram con la maglia della Lazio di Jaap Stam, uno dei difensori più forti che abbia mai vestito la maglia biancoceleste. Il compagno di squadra Tijjani Noslin ha commentato il post con una singola parole “Jaap” e con un cuore, a testimonianza dell’apprezzamento da parte dell’attaccante olandese per il suo connazionale, ritenuto un’autentica leggenda.

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