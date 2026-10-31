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Noslin troverà il gol contro il Cagliari? Ecco i suoi precedenti contro i sardi

Published

2 ore ago

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Noslin Gol Lazio Cagliari

Tijjani Noslin a caccia del gol nella sfida di domenica della sua Lazio contro il Cagliari. Ecco come è andata quando l’olandese ha sfidato i rossoblù.

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I precedenti di Noslin contro il Cagliari

Le partite dove Noslin ha incontrato il Cagliari non sorridono all’attaccante della Lazio, dato che il bilancio è di 5 partite senza trovare la via del gol. Riuscirà finalmente a sbloccarsi domenica? Ecco i precedenti:

  • Cagliari-Verona 1-1 (1/04/2024) marcatori: Bonazzoli (V), Sulemana (C);
  • Lazio-Cagliari 2-1 (4/11/2024) marcatori: Dia (L), Luvumbo (C), Zaccagni (L);
  • Cagliari-Lazio 1-2 (03-02-2025) marcatori: Zaccagni (L), Piccoli (C), Castellanos (L);
  • Lazio-Cagliari 2-0 (3-11-2025) marcatori: Isaksen (L), Zaccagni (L);
  • Cagliari Lazio 0-0 (21/02/2026).

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