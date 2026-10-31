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Noslin troverà il gol contro il Cagliari? Ecco i suoi precedenti contro i sardi
Tijjani Noslin a caccia del gol nella sfida di domenica della sua Lazio contro il Cagliari. Ecco come è andata quando l’olandese ha sfidato i rossoblù.
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I precedenti di Noslin contro il Cagliari
Le partite dove Noslin ha incontrato il Cagliari non sorridono all’attaccante della Lazio, dato che il bilancio è di 5 partite senza trovare la via del gol. Riuscirà finalmente a sbloccarsi domenica? Ecco i precedenti:
- Cagliari-Verona 1-1 (1/04/2024) marcatori: Bonazzoli (V), Sulemana (C);
- Lazio-Cagliari 2-1 (4/11/2024) marcatori: Dia (L), Luvumbo (C), Zaccagni (L);
- Cagliari-Lazio 1-2 (03-02-2025) marcatori: Zaccagni (L), Piccoli (C), Castellanos (L);
- Lazio-Cagliari 2-0 (3-11-2025) marcatori: Isaksen (L), Zaccagni (L);
- Cagliari Lazio 0-0 (21/02/2026).
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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