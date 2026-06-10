Noslin: “Il mio miglior allenatore in carriera? Non alla Lazio, ecco dove!”

Tijjani Noslin, nel programma olandese Kick ‘t Met di Ziggo Sport, parlando del suo passato olandese al Fortuna Sittard, ha rivelato che Danny Buijs – suo allenatore dell’epoca – è stato il miglior tecnico avuto in carriera: ecco le sue parole.

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Le parole di Noslin nell’intervista su Buijs e il Fortuna Sittard

“Nel mio terzo anno al Fortuna Sittard è andato tutto bene proprio perché è arrivato Danny Buijs. Per me lui è il miglior allenatore che abbia avuto finora. Fin dal primo momento ha avuto tantissima fiducia in me. Mi ha aiutato sin dall’inizio a fare diversi passi in avanti, si sedeva sempre al tavolo con me e mi diceva in cosa dovevo migliorare valorizzando così i miei punti di forza. Giocavamo anche con un modulo particolare, una sorta di 5-3-2 o 4-3-3 con un’ala sinistra mobile che permetteva a tutti di esprimersi al meglio. Alla fine ha funzionato alla grande, sia per me che per la squadra”.

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