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INTERVISTE

Noslin: “Il mio miglior allenatore in carriera? Non alla Lazio, ecco dove!”

Published

16 ore ago

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Noslin

Tijjani Noslin, nel programma olandese Kick ‘t Met di Ziggo Sport, parlando del suo passato olandese al Fortuna Sittard, ha rivelato che Danny Buijs – suo allenatore dell’epoca – è stato il miglior tecnico avuto in carriera: ecco le sue parole.

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Le parole di Noslin nell’intervista su Buijs e il Fortuna Sittard

Nel mio terzo anno al Fortuna Sittard è andato tutto bene proprio perché è arrivato Danny Buijs. Per me lui è il miglior allenatore che abbia avuto finora. Fin dal primo momento ha avuto tantissima fiducia in me. Mi ha aiutato sin dall’inizio a fare diversi passi in avanti, si sedeva sempre al tavolo con me e mi diceva in cosa dovevo migliorare valorizzando così i miei punti di forza. Giocavamo anche con un modulo particolare, una sorta di 5-3-2 o 4-3-3 con un’ala sinistra mobile che permetteva a tutti di esprimersi al meglio. Alla fine ha funzionato alla grande, sia per me che per la squadra”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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