Verso Juventus Lazio: torna il ballottaggio tra Noslin e Pinamonti, ecco chi è in vantaggio

Il Corriere dello Sport si sofferma questa mattina sulle possibili scelte in attacco di Gennaro Gattuso per Juventus-Lazio ed in particolare sul ballottaggio tra Tijjani Noslin e Andrea Pinamonti.

Leggi Anche: Belahyane: i dati che ne certificano la crescita con Gattuso

Lazio, Pinamonti si sblocca ma Noslin non si tocca

Nonostante Pinamonti sia finalmente riuscito a sbloccarsi in campionato con la maglia della Lazio andando in gol nel finale di gara contro il Monza, per il quotidiano sarà ancora Noslin a guidare l’attacco biancoceleste contro la Juventus, con l’ex Sassuolo pronto a subentrare nella ripresa, magari con un maggior minutaggio. L’obiettivo è infatti quello di avere entrambi i giocatori al massimo sia mentalmente che da un punto di vista della condizione.

Per quanto riguarda i precedenti di Noslin contro la Juventus il suo primo incrocio contro i bianconeri quando vestiva ancora la maglia del Verona porta buoni ricordi. Segnò infatti proprio alla vecchia signora il suo primo gol in Italia il 24 febbraio 2024 (2-1 con la gara poi terminata sul 2-2). La stagione scorsa invece fallì il gol del possibile 3-1 prima della rete del 2-2 al 96′ di Kalulu.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP