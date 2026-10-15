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Verso Juventus Lazio: torna il ballottaggio tra Noslin e Pinamonti, ecco chi è in vantaggio

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4 ore ago

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Tijjani Noslin in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il Corriere dello Sport si sofferma questa mattina sulle possibili scelte in attacco di Gennaro Gattuso per Juventus-Lazio ed in particolare sul ballottaggio tra Tijjani Noslin e Andrea Pinamonti.

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Lazio, Pinamonti si sblocca ma Noslin non si tocca

Nonostante Pinamonti sia finalmente riuscito a sbloccarsi in campionato con la maglia della Lazio andando in gol nel finale di gara contro il Monza, per il quotidiano sarà ancora Noslin a guidare l’attacco biancoceleste contro la Juventus, con l’ex Sassuolo pronto a subentrare nella ripresa, magari con un maggior minutaggio. L’obiettivo è infatti quello di avere entrambi i giocatori al massimo sia mentalmente che da un punto di vista della condizione.

Per quanto riguarda i precedenti di Noslin contro la Juventus il suo primo incrocio contro i bianconeri quando vestiva ancora la maglia del Verona porta buoni ricordi. Segnò infatti proprio alla vecchia signora il suo primo gol in Italia il 24 febbraio 2024 (2-1 con la gara poi terminata sul 2-2). La stagione scorsa invece fallì il gol del possibile 3-1 prima della rete del 2-2 al 96′ di Kalulu.

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