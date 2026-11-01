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Noslin verso le 100 presenze in Italia e ad un passo dal record di gol dello scorso anno

Published

2 ore ago

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Tijjani Noslin con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Tra i giocatori maggiormente rigenerati di questa Lazio c’è sicuramente Tijjani Noslin che attualmente è il miglior marcatore della squadra di Gattuso: due record ad un passo per lui già oggi contro il Cagliari.

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Noslin verso due record personali in Lazio-Cagliari

Noslin anche contro il Cagliari dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Già questo di per sé sarebbe un record visto che non era mai capitato che fosse titolare in tre gare nella stessa settimana, ma soprattutto, questa partita sarà la sua gara numero 100 da quando gioca in Italia. Non solo. Noslin è già arrivato a quota 4 gol in questo campionato e come sottolinea Il Messaggero è a solo una rete di distanza dalle 5 messe a segno con Sarri nella passata stagione, l’unico scoglio da superare? Non ha mai segnato contro il Cagliari.

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7 Napoli 14 9
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14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
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