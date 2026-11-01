NOTIZIE
Noslin verso le 100 presenze in Italia e ad un passo dal record di gol dello scorso anno
Tra i giocatori maggiormente rigenerati di questa Lazio c’è sicuramente Tijjani Noslin che attualmente è il miglior marcatore della squadra di Gattuso: due record ad un passo per lui già oggi contro il Cagliari.
Leggi Anche: Lazio, la percentuale realizzativa è la più alta in Serie A: il dato
Noslin verso due record personali in Lazio-Cagliari
Noslin anche contro il Cagliari dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Già questo di per sé sarebbe un record visto che non era mai capitato che fosse titolare in tre gare nella stessa settimana, ma soprattutto, questa partita sarà la sua gara numero 100 da quando gioca in Italia. Non solo. Noslin è già arrivato a quota 4 gol in questo campionato e come sottolinea Il Messaggero è a solo una rete di distanza dalle 5 messe a segno con Sarri nella passata stagione, l’unico scoglio da superare? Non ha mai segnato contro il Cagliari.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|9
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE22 ore ago
Progetto Flaminio, nuovi documenti richiesti: c’è l’accordo con la Soprintendenza
-
INFORTUNATI28 minuti ago
Marusic fuori da due mesi: ecco quando dovrebbe tornare
-
INFORTUNATI31 minuti ago
Si rivede Rovella in campo: convocazione col Napoli nel mirino
-
NOTIZIE3 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato