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Noslin, la carica social: “Mi sento più forte” (FOTO)

Published

9 ore ago

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Noslin Lazio social

Noslin è contento del suo precampionato e lo ha detto anche sui social, puntuale è arrivata la replica di alcuni suoi compagni di squadra alla Lazio.

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Noslin al settimo cielo: ecco il messaggio

“La preseason è finita, mi sento più forte e godo di ogni passo. Sono grato a Dio per il lavoro e i progressi. Siamo pronti” con questo messaggio Noslin ha voluto mostrare a tutto la sua concentrazione: l’attaccante della Lazio sembra non vedere l’ora che la nuova stagione comincia. Chissà che non potrà essere la stagione della svolta per lui. Sotto al post, tra i commenti, sono arrivate anche le repliche di Taylor che lo ha chiamato Luffy, come il protagonista del manga One Pine, e di Tavares che ha invece posto l’accento sulla sua vistosa collana.

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