Noslin MVP di Lazio Monza: l’esultanza sui social

Dopo aver superato Pinamonti nella gerarchia dell’attacco di Gattuso, Tijjani Noslin ha confermato la sua forma splendente, servendo due assist e procurando l’espulsione di Lucchesi durante Lazio Monza: con un post su Instagram festeggia per la vittoria, il premio di migliore in campo e il primo posto conquistato citando un passo della Bibbia.

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Il post di Noslin per celebrare la vittoria in Lazio Monza

“Presto sorridrai e dirai: Dio, questo è più di quanto abbia pregato.

Filippesi 4:19″

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