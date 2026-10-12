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Noslin MVP di Lazio Monza: l’esultanza sui social
Dopo aver superato Pinamonti nella gerarchia dell’attacco di Gattuso, Tijjani Noslin ha confermato la sua forma splendente, servendo due assist e procurando l’espulsione di Lucchesi durante Lazio Monza: con un post su Instagram festeggia per la vittoria, il premio di migliore in campo e il primo posto conquistato citando un passo della Bibbia.
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Il post di Noslin per celebrare la vittoria in Lazio Monza
“Presto sorridrai e dirai: Dio, questo è più di quanto abbia pregato.
Filippesi 4:19″
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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