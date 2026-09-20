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Noslin da record: il goal al Venezia è speciale
Buon avvio di campionato per Tijjani Noslin che fin qui ha già messo a segno due realizzazioni: il goal contro il Venezia vale all’olandese un particolare record.
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Il record di Noslin: cosa significa il goal segnato al Venezia
Con un Pinamonti che deve ancora entrare nei ritmi di questa Lazio, oggi è Noslin il titolare. Gattuso gli sta dando fiducia e lui sta rispondendo presente. Contro il Venezia, poi, rivela Il Messaggero, l’olandese ha scritto la propria storia: l’ex Hellas in tutta la carriera non era infatti mai riuscito a segnare due goal consecutivi. Cosa che è riuscito a fare quest’anno andando in goal prima contro Milan e la settimana successiva anche contro il Venezia.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|LAZIO
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|4
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|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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