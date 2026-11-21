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Lazio Lecce, ancora Noslin: quinta rete in campionato
Tijjani Noslin segna ancora: al venticinquesimo minuto della dodicesima giornata di Serie A, in Lazio Lecce, l’attaccante biancoceleste ha segnato la quinta rete di questo campionato.
Leggi anche: Fatah: “I gol? Arriveranno. Stiamo lavorando sull’ultimo passaggio”
Noslin segna ancora, quinta rete contro il Lecce
La Lazio passa in vantaggio contro il Lecce al venticinquesimo, grazie alla rete di Tijjani Noslin dopo un cross di destro di Gustav Isaksen. per l’olandese si tratta della quinta rete dopo quelle con Milan, Venezia e la doppietta a Sassuolo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
|24
|11
|6
|Frosinone
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|11
|7
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|11
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|11
|9
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|12
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|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
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|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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