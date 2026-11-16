Nazionali, il Suriname pensa a Noslin e Doekhi

Tijjani Noslin si è preso la Lazio in questo primo inizio di stagione, dimostrandosi il più in forma tra gli attaccanti biancocelesti; per quanto riguarda le convocazioni in Nazionale, però, con l’Olanda non ha mai trovato posto, ma molto potrebbe cambiare se accettasse di giocare rappresentando il Suriname. L’attaccante, così come Danilho Doekhi, ha doppio passaporto.

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Noslin e il Suriname: una chance per l’attaccante

AGGIORNAMENTO 16 NOVEMBRE 2026 – L’obiettivo di Henk Fraser, commissario tecnico del Suriname, è quello di rinforzare la propria selezione. Come riporta il portale olandese Het Parool, la Federazione surinamese proverà a convincere diversi giocatori a unirsi alla propria squadra. Tra questi ci sono Noslin e Doekhi, ambedue olandesi ma con origini surinamesi. Il ct ha dichiarato alla stampa di guardare alla Coppa del Mondo 2030, e di sognare di poterla raggiungere. Per riuscirci, vorrebbe nel suo gruppo forze nuove.

Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Tijjani Noslin potrebbe giocare anche con la Nazionale del Suriname avendo lui doppio passaporto. La Federazione surinamese, vicina alla prima qualificazione storica ai Mondiali, lo starebbe visionando con attenzione. Si tratterebbe di un incentivo più unico che raro e che la Nazionale sudamericana vorrebbe sfruttare.

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