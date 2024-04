QUI JUVENTUS - Allegri ritrova Kostic, Alcaraz e Alex Sandro parzialmente in gruppo

Tempo di lettura: < 1 minuto

NOTIZIE LAZIO JUVENTUS - La Juventus , sul proprio sito ufficiale, racconta l'allenamento mattutino dove Allegri ritrova giocatori importanti in vista della Coppa Italia contro la Lazio

Qui Juventus, il report dell'allenamento odierno

La Juventus si è ritrovata stamattina dopo il ritorno da Roma. Gruppo diviso in due, scarico per chi ha giocato ieri, lavoro in campo per il resto della squadra, che si è concentrata su possesso palla schierato, combinazioni d'attacco per la conclusione verso la porta e consueta partitella.

Allegri recupera al cento per cento Kostic, mentre Alcaraz e Alex Sandro hanno lavorato parzialmente in gruppo.Domani, vigilia, in campo al mattino