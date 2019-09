NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Dopo la pausa concessa per lasciare spazio alle Nazionali, è tempo di ripartire per la Lazio. Domani, alle 15.00, la squadra di mister Inzaghi affronta infatti la Spal a Ferrara. Dalle ultime da Formello alle dichiarazioni più importanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come di consueto, tutte le notizie di oggi riguardanti il mondo biancoceleste.

Le notizie di oggi sul mondo Lazio

SPAL–LAZIO – Il mister, intervenuto in conferenza stampa, è consapevole di quanto la trasferta sia insidiosa. Tanti ancora i dubbi di formazione da sciogliere dopo la rifinitura odierna: in difesa ballottaggio Vavro–Patric, in attacco Caicedo insidia Correa. E se Milinkovic potrebbe restare in panchina, Bastos spera in una occasione: ecco la carica dell’angolano sui social. Semplici alla vigilia della gara ha rinnovato la sua stima nei confronti di Lazzari, che ritroverà da avversario. L’allenatore spallino farà affidamento anche sulla new entry Di Francesco, per il quale la squadra capitolina costituisce un tabù. Al contrario, Immobile è sempre stato particolarmente ispirato contro gli estensi: nel 2018 calò il poker, quest’anno spera di replicarsi. In serata, poi, è arrivata la comunicazione dei giocatori convocati dalla Spal.

Le notizie extra-Lazio

IL RESTO DELLE NEWS – Fonseca torna a parlare del derby, Rajković – difensore serbo al momento svincolato – parla dei suoi idoli in biancoceleste. Lazionali, da Berisha a Vavro: ecco tutti i biancocelesti che si sono distinti in patria. Intanto ha preso il via il terzo weekend di Serie A. A sorpresa la Juventus non è andata oltre lo 0 a 0 contro la Fiorentina. Sirene nerazzurre per Milinkovic: il mercato non dorme mai e a giugno potrebbe arrivare l’assalto al gigante serbo. La Lazio deve trovare in fretta l’accordo con il giocatore per il rinnovo.

Alessandra Marcelli