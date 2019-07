AURONZO GIORNO 4 – Non c’è sosta per la Lazio di Simone Inzaghi. La rosa biancoceleste effettuerà anche quest’oggi una doppia seduta: il primo allenamento alle 9,30, il secondo alle 17. La mattinata di oggi è dedicata alla fase atletica: il gruppo corre intorno al Lago di Santa Caterina.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 – Questa la suddivisione dei gruppi, per ordine d’intensità, da quella più alta a quella più bassa. Nel primo gruppo sono stati promossi Parolo e Lazzari. Quattro minuti a km per il primo gruppo, 4:15 il secondo e 4:30 per il terzo. Infine, a completamento, mister Farris ha guidato la corsa di Durmisi, Jony, Badelj e Radu. I ragazzi, giunti solo ieri in ritiro, stanno correndo a ritmi più blandi.

GRUPPO 1 – Immobile, Lazzari, Parolo, Acerbi, Milinkovic, Adekanye

GRUPPO 2 – Leiva, Cataldi, Correa, Lulic, Silva, Patric

GRUPPO 3 – Vavro, Anderson, Luis Alberto, Luiz Felipe, Caicedo

GRUPPO 4 – Durmisi, Jony, Badelj, Radu (sono arrivati ieri in ritiro, per loro ritmo più blando).

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – L’allenamento di oggi è dedicato alla fase atletica. La squadra è stata divisa in quattro gruppi ed inizia la corsa intorno al Lago di Santa Caterina. Ripetute sui 1000 metri, a ritmo più elevato rispetto alla scorsa volta. Sei volte i 1000 metri per i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 – I primi a scendere in campo sono ancora una volta i portieri agli ordini di Grigioni e ancora orfani di Thomas Strakosha.