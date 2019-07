AURONZO GIORNO 8 – Continua la preparazione biancoceleste sotto le Tre cime di Lavaredo. Dopo la corsa intorno al lago di Santa Caterina effettuata questa mattina, la Lazio torna in campo allo Zandegiacomo per la seduta d’allenamento pomeridiana. L’inizio della sessione è previsto per le 17:00.

Dallo stadio Zandegiacomo

Marco Barbaliscia

La cronaca dell’allenamento in diretta dalle ore 17:00

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – Mister Inzaghi ha previsto per oggi una partitella 11 vs 11, con Badelj in versione jolly. Assenti Leiva, Wallace e Durmisi, oltre a Marusic che è rientrato nella capitale.

FRATINATI: Guerrieri; Luiz Felipe, Silva, Radu; Farris, Badelj, Milinkovic, Lulic, Andrè Anderson; Adekanye, Caicedo

NO FRATINATI – Adamonis; Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Cataldi, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 – Via alla seduta pomeridiana con una prima fase di riscaldamento. Nel frattempo da segnalare il presidente Lotito a bordo campo, impegnato a firmare autografi.