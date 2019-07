AURONZO 2019 – Ad Auronzo vige la serenità e l’armonia. Complice anche la numerosa presenza di tifosi che non mancano di far sentire il proprio entusiasmo ai biancocelesti in ritiro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, è da una settimana ormai che la Lazio si allena in mezzo al suo popolo.

GRINTA ED UNITÀ – L’impatto ha colpito anche Giancarlo, papà di mister Inzaghi, in ritiro da sabato a giovedì. “Ho visto entusiasmo e grande unità del gruppo, più dello scorso anno”, ha confidato l’uomo prima di lasciare la cittadina veneta dove invece hanno fatto tappa i genitori di bomber Immobile.