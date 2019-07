LAZIO RIPERT – Fabio Ripert, preparatore atletico della Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste poco prima della seduta pomeridiana. Ecco le sue dichiarazioni.

PREPARAZIONE ATLETICA – “La preparazione atletica che svolgiamo ad Auronzo di Cadore è improntata sulla base dei risultati conseguiti dai calciatori nei test isochinetici: da questi stiliamo programmi individualizzati e di gruppo, per consentire alla rosa di allenarsi nel miglior modo possibile. In questo modo speriamo si instaurare una base che ci permetta di affrontare la stagione sempre all’85% della forma, con costanza, evitando così un rendimento altalenante. L’obiettivo è portare avanti tutti i calciatori in questa fase della preparazione, altrimenti è difficile riprendere la forma nel corso della stagione. Dobbiamo evitare che si creino delle differenze di condizione tra i vari calciatori”.