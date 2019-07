NEWS DELLA GIORNATA – Volge al termine la prima settimana di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Stamane agli ordini di Inzaghi sono scesi in campo i difensori, nel pomeriggio invece sono state provate le manovre offensive. Tegola Leiva: il brasiliano infatti ha riportato una lesione che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un mese, anche se dallo staff medico biancoceleste filtra ottimismo. Intanto, l’ex Liverpool giura amore alla Lazio: “Questa è la scelta migliore della mia vita”, ha detto in conferenza stampa. Anche Acerbi ha speso parole al miele per la sua squadra: “Siamo una grande famiglia”, ha detto il leone biancoceleste.

15 ANNI DI LOTITO – Bella soddisfazione per Lotito, che oggi compie il suo quindicesimo anniversario alla guida della Lazio. In mattinata il patron biancoceleste ha avuto modo di fare un bilancio della sua presidenza, parlando anche del mercato e della situazione legata a Milinkovic Savic. Poi, nel pomeriggio, Lotito ha chiarito: “Non ho detto che Sergej parte“, ammettendo poi il sogno-stadio, per il quale ripresenterà il progetto a settembre.

CALCIOMERCATO – Intanto continuano le manovre di mercato in casa Lazio. L’agente di Llorente ammette l’interesse biancoceleste, lo United continua a restare in pressing per Milinkovic. Wallace e Bastos in bilico, Badelj si avvicina sempre di più al Bordeaux. Durmisi finisce nel mirino del Besiktas, mentre Alessandro Rossi è stato girato in prestito alla Juve Stabia: ecco il comunicato del club.

IL RESTO DELLE NEWS – Tanti acquisti anche nel settore giovanile, la Salernitana ci prova per Basta. D’Amico parla di Badelj, Poli commenta il mercato della Lazio.

Alessandra Marcelli