BOLOGNA MIHAJLOVIC – In attesa della conferenza stampa volontaria che terrà tra poco, la città di Bologna continua ad esprimere la massima solidarietà nei confronti di Sinisa Mijahlovic. L’ex biancoceleste alla guida del club rossoblù è stato infatti costretto a fermarsi per un grave problema di salute. Il suo popolo non ha intenzione di abbandonarlo, anzi: non vede l’ora di riaccogliere il suo guerriero, pronto ad affrontare l’ennesima sfida che la vita gli ha messo davanti. Ecco i video postati dalla pagina Twitter di Gianluca Di Marzio che testimoniano l’infinità solidarietà non solo di una città, ma di un Paese intero.

Aspettando le tue parole Sinisa, siamo tutti con te.. pic.twitter.com/RYiN55cgbV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2019