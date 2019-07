BOLOGNA MIHAJLOVIC – Sinisa Mihajlovic sta combattendo la battaglia della sua vita, ma mai, nemmeno per un secondo, i suoi tifosi lo hanno abbandonato. Quest’oggi centinaia di tifosi del Bologna hanno partecipato al pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca per sostenere il proprio allenatore. La moglie del serbo, Arianna Rapaccioni, come riporta il Resto del Carlino, ha ringraziato così i partecipanti: “Grazie da parte mia, di Sinisa e della squadra per la solidarietà di tutti i bolognesi”.