CALCIOMERCATO LAZIO – Il futuro di Sergej Milinkovic è ancora tutto da decifrare. Il serbo infatti piace molto al Psg e potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di mercato. Uno dei nomi circolati in orbita biancoceleste per il possibile sostituto del centrocampista, è quello di Dani Ceballos. Lo spagnolo però, come riporta As sembra sempre più vicino all’approdo in Premier League, all’Arsenal. Sfuma l’ipotesi Italia, per il talento della Roja under 21 che interessava anche al Milan.