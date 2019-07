CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio continua a guardare al futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti sarebbero vicini all’acquisto del classe 2001 Gustavo Cipriano del Santos. Il difensore arriverebbe con la formula del prestito di un anno ad un milione ed il diritto di riscatto. Tare punto molto sul giovane carioca, lo inserirebbe nella Primavera per ambientarlo con il campionato italiano. Nel frattempo Wallace sembra diretto verso la Premier League. L’ex Braga piace al Wolverhampton, ed entro 10 giorni potrebbe volare in Inghilterra anche grazie al lavoro dell’agente Jorge Mendes.