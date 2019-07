LAZIO CAPANNI MILAN – Era nell’aria, ora manca solo l’ufficialità. Luan Capanni, trequartista della Lazio Primavera, non rinnoverà col club biancoceleste, ma da svincolato è pronto ad una nuova sfida, in rossonero. Come riportato da Milanlive.it, il giocatore nella giornata odierna è atteso a La Madonnina per le visite mediche prima di firmare il contratto.

IL SALUTO SOCIAL – Ieri il giocatore ha voluto salutare, con un post su Instagram, i suoi tifosi e anche i suoi ormai ex compagni e dipendenti biancocelesti. Per finire ha ringraziato gli amici e porterà per sempre in fondo al cuore il ricordo di aver giocato con questa maglia: quando indossi l’aquila sul petto è impossibile non innamorarsene.