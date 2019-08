LAZIO CASASOLA – Tra le tante trattative di calciomercato che stanno coinvolgendo la Lazio, la più curiosa è legata al profilo di Tiago Casasola. Il laterale è stato acquistato a gennaio dalla Salernitana, dove è stato lasciato in prestito sino a giugno. Il giocatore, arrivato inizialmente a Roma, era tornato in granata dove però non ha trovato una situazione accettabile.

IL FUTURO DI CASASOLA – Il nuovo allenatore della Salernitana, Ventura, ha avuto un colloquio con Casasola dal quale è emerso che non avrebbe puntato su di lui. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, è così tornato ad allenarsi per conto proprio prima a Parma e poi alla Lazio, da fuori rosa. I suoi agenti sono ora a lavoro per trovargli al più presto una sistemazione gradita. In Serie A, Parma e Hellas Verona hanno chiesto informazioni ma più concreta appare la possibilità di un trasferimento in Spagna. Il Rayo Vallecano e il Deportivo La Coruna sono due piste percorribili: nei prossimi giorni conosceremo il futuro di Casasola.