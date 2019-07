POST AURONZO – Ieri è terminato il ritiro ad Auronzo di Cadore e la Lazio si prepara a partire per la volta di Marienfield. Prima però si torna a Roma, qualche seduta di allenamento a Formello, poi la trasferta in Inghilterra per l’amichevole col Bournemouth il 2 agosto ed il giorno dopo il volo per la Germania.

CORREA – Intanto c’è un dato statistico da registrare dopo questo primo ritiro estivo. Se si stila una classifica marcatori di tutte le amichevoli effettuate dalla Lazio, troviamo lassù in alto El Tucu Correa, con ben 10 gol, l’unico in doppia cifra. Forse il giocatore più in forma attualmente, e non solo per i gol fatti.

CLASSIFICA PRE-SEASON – Stilando la classifica completa dei marcatori Correa è seguito da Caicedo con 6 gol, 4 reti per Luis Alberto, Patric, Anderson (il quale vuole ritagliarsi un posto in rosa) e Immobile, 2 centri per Adekanye, Milinkovic, Parolo ed Acerbi ed invece a solo un gol fatto troviamo i vari Cataldi, Leiva e Jony.